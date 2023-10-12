Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Джерело фото - Служба судової охорони

Вища рада правосуддя 12 жовтня 2023 року вирішила відкласти розгляд питання про призначення голови Служби судової охорони.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 25 вересня Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила переможцем конкурсу керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали. Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Як проходила співбесіда Конкурсної комісії з Павлом Малихіним детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Також, наскільки можна зрозуміти з публікацій у ЗМІ, найбільші бали Павлу Малихіну виставили члени Конкурсної комісії – члени ВРП Олег Кандзюба, Тетяна Бондаренко та представник ДСА Віолета Мишкіна.

Втім, як виявилося 12 жовтня, переможця конкурсу під час засідання ВРП чекав не зовсім приємний сюрприз.

Як повідомив доповідач з питання призначення голови ССО, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, у Раду правосуддя надійшла низка звернень як від громадян, так і від співробітників Служби судової охорони, які попросили ВРП не призначати Павла Малихіна на посаду голови Судової охорони.

У відповідних заявах містилися інформація, що Павло Малихін нібито є фігурантом корупційних кримінальних проваджень, а також про те, що переможець конкурсу не зможе адекватно керувати Судовою охороною через негативну репутацію. Цікаво, що проти призначення Павла Малихіна особисто виступили керівник ТУ ССО у Києві та Київській області Ігор Коваленко та діючий в. о. голови Судової охорони Павло Трясун.

Так, Павло Трясун надіслав у ВРП заяву, в який повідомив, що він не згодний з результатами конкурсу та планує звернутися до Київського окружного адміністративного суду за захистом своїх прав з відповідним позовом. Також він повідомив, що вже звернувся до КОАС із забезпеченням позову.

Рада правосуддя, після тривалих суперечок, вирішила взяти зазначену у зверненнях інформацію до відома, а також перевірити певні викладені в них обставини.

Під час своєї самопрезентації Павло Малихін розповів про своє бачення роботи Служби судової охорони. Він розповів, що Судова охорона може успішно діяти тільки у тісній співпраці з Державною судовою адміністрацією та ВРП.

Як і під час співбесіди з Конкурсною комісією, Павло Малихін повідомив про складний матеріальний, фінансовий та кадровий стан Судової охорони. Наразі Судова охорона фінансується лише на 1/3 від потреби. Переможець конкурсу також додав, що рядові працівники Судової охорони не впевнені у своєму майбутньому у складі ССО, оскільки наявні проблеми тривалий час не вирішуються.

У разі призначення на посаду голови ССО Павло Малихін пообіцяв оптимізувати структуру Судової охорони та провести скорочення центрального апарату ССО. Це, на його думку, дозволить скоротити фінансове навантаження на Службу. Також кандидат повідомив про плани переведення співробітників ССО, що зараз мають спеціальні звання, на посади державної служби. Після настання пенсійного віку це дозволить їм не звільнятися з Судової охорони, а й далі працювати в ССО. Таким чином, працівники Судової охорони зможуть отримувати і пенсію, і заробітну плату.

Також, на думку Павла Малихіна, на роботу в Судовій охороні необхідно запрошувати учасників бойових дій та військовослужбовців, які раніше отримали важкі поранення.

Членів ВРП особливо зацікавило, як Павло Малихін планує працювати з певними керівниками Судової охорони, з урахуванням того, що принаймні частина співробітників ССО відверто налаштована проти його кандидатури.

«Це відверто складне питання, з огляду на такі їх звернення», - відповів Павло Малихін.

Він також розповів, що у нього не склалися відносини з керівником столичної ТУ ССО Ігорем Коваленко, оскільки в діяльності цього ТУ неодноразово особисто Павлом Малихіним фіксувалися випадки неналежної організації роботи. За його словами, в столичному ТУ фіксувалася нестача набоїв, бронежилетів, радіостанцій на значні суми. «В цій ситуації потрібно приймати правове рішення», - розповів переможець конкурсу.

Також Павло Малихін розповів, що 28 вересня Павло Трясун запропонував йому відмовитися від посади голови Служби судової охорони. В. о. голови ССО пообіцяв Павлу Малихіну, що у разі призначення Павла Трясуна на посаду голови Судової охорони, Павло Малихін отримає посаду заступника голови Служби судової охорони з питань забезпечення.

Втім, Павло Малихін відмовився від пропозиції Павла Трясуна, зазначивши, що посада заступника голови ССО також заміщується на конкурсних засадах.

При цьому Павло Малихін повідомив ВРП, що діюче керівництво Судової охорони фактично проводить кампанію по його дискредитації, а також підбурює співробітників Судової охорони проти його кандидатури.

Враховуючи непросту ситуацію з кандидатом та низку питань, що виникли до Павла Малихіна, члени Вищої ради правосуддя вирішили оголосити перерву у розгляді цього питання до 2 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» також розповідала, як проходили співбесіди з іншими кандидатами на посаду голови Служби судової охорони.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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