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У Мінцифри готові до цифрового перепису населення, — Федоров

16:11, 12 жовтня 2023
У нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через «Дію» в кілька кліків, — сказав Михайло Федоров.
У Мінцифри готові до цифрового перепису населення, — Федоров
фото з відкритих джерел
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В Україні готові до перепису населення із застосуванням сучасних цифрових засобів для верифікації та формування реєстрів. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він зазначив, що були плани щодо проведення перепису населення цього року.

"Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації", - сказав Федоров. 

Він нагадав ухвалений парламентом закон, який дозволив проводити "нульовий етап" перепису.

"По суті це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах", - сказав міністр. 

Федоров додав, що сьогодні  є чітке розуміння, як проводити сучасний перепис населення.

"Сьогодні у нас є чітке розуміння, як робити сучасний перепис населення, щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через «Дію» в кілька кліків. Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація", - розповів міністр. 

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пояснив, у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін. 

Також у Мінцифри повідомляли, чи можливе запровадження голосування на виборах через Дію. 

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