Зеленський відповів, у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін

Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни, але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Про це глава держави розповів у інтерв'ю Digi24.

Однак якщо вибори відбудуться під час війни, то він балотуватиметься в президенти.

«Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни», - зазначив Зеленський.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває «на останній стадії».

«Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій», - заявив Зеленський.

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