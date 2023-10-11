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Визнання арбітражних угод, визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: дайджест судової практики ВС

09:19, 11 жовтня 2023
Дайджест складається з двох розділів: у розділі «А» подано систематизовані описи правових позицій Верховного Суду; Розділ «В» містить виклад судових рішень за юрисдикціями в хронологічному порядку.
Визнання арбітражних угод, визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: дайджест судової практики ВС
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​​​​​Верховний Суд опублікував дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із визнанням арбітражних угод, визнанням та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу .

Дайджест складається з двох розділів: у розділі «А» подано систематизовані описи правових позицій Верховного Суду; Розділ «В» містить виклад судових рішень за юрисдикціями в хронологічному порядку.

Під описом кожного висновку в розділі «А» наведено перелік судових рішень, у яких Верховний Суд сформулював цю висновок. На рішення, вміщене в розділ «В», є активні посилання. Так само посилання в розділі «В» повертають до правової позиції в розділі «А».

Рішення в розділі «В» систематизовано за юрисдикціями розгляду справ.

У дайджесті класифіковано правові висновки касаційних судів та Великої Палати Верховного Суду щодо:

– визнання судами арбітражної угоди;

– заходи сприяння арбітражному розгляду;

– визнання та надання дозволу на виконання рішень МКАС;

– оспорювання рішень МКАС;

– виконавчого провадження з виконання арбітражного рішення;

– арбітражного розгляду та здійснення розрахунків в іноземній валюті, зокрема, санкцій на порушення строків повернення валютної виручки.

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