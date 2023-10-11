Визнання арбітражних угод, визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: дайджест судової практики ВС

Верховний Суд опублікував дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із визнанням арбітражних угод, визнанням та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу .
Дайджест складається з двох розділів: у розділі «А» подано систематизовані описи правових позицій Верховного Суду; Розділ «В» містить виклад судових рішень за юрисдикціями в хронологічному порядку.
Під описом кожного висновку в розділі «А» наведено перелік судових рішень, у яких Верховний Суд сформулював цю висновок. На рішення, вміщене в розділ «В», є активні посилання. Так само посилання в розділі «В» повертають до правової позиції в розділі «А».
Рішення в розділі «В» систематизовано за юрисдикціями розгляду справ.
У дайджесті класифіковано правові висновки касаційних судів та Великої Палати Верховного Суду щодо:
– визнання судами арбітражної угоди;
– заходи сприяння арбітражному розгляду;
– визнання та надання дозволу на виконання рішень МКАС;
– оспорювання рішень МКАС;
– виконавчого провадження з виконання арбітражного рішення;
– арбітражного розгляду та здійснення розрахунків в іноземній валюті, зокрема, санкцій на порушення строків повернення валютної виручки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.