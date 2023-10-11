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Признание арбитражных соглашений, признание и разрешение на выполнение решений международного коммерческого арбитража: дайджест судебной практики ВС

09:19, 11 октября 2023
Дайджест состоит из двух разделов: в разделе А представлены систематизированные описания правовых позиций Верховного Суда; Раздел "В" содержит изложение судебных решений по юрисдикциям в хронологическом порядке.
Признание арбитражных соглашений, признание и разрешение на выполнение решений международного коммерческого арбитража: дайджест судебной практики ВС
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Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики ВС по делам, связанным с признанием арбитражных соглашений, признанием и предоставлением разрешения на выполнение решений международного коммерческого арбитража.

Дайджест состоит из двух разделов: в разделе А представлены систематизированные описания правовых позиций Верховного Суда; Раздел "В" содержит изложение судебных решений по юрисдикциям в хронологическом порядке.

Под описанием каждого заключения в разделе «А» представлен перечень судебных решений, в которых Верховный Суд сформулировал это заключение. На решение, помещенное в раздел В, есть активные ссылки. Также ссылки в разделе «В» возвращают к правовой позиции в разделе «А».

Решения в разделе «В» систематизированы по юрисдикциям рассмотрения дел.

В дайджесте классифицированы правовые заключения кассационных судов и Большой Палаты Верховного Суда по:

– признание судами арбитражного соглашения;

– меры содействия арбитражному разбирательству;

– признание и предоставление разрешения на исполнение решений МКАС;

– оспаривание решений МКАС;

– исполнительного производства по исполнению арбитражного решения;

– арбитражное рассмотрение и осуществление расчетов в иностранной валюте, в частности, санкций на нарушение сроков возврата валютной выручки.

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