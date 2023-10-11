Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 123 млн долларов

Пакет помощи включает средства разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

В среду, 11 октября, Великобритания объявит о новом пакете военной поддержки для Украины стоимостью более 100 млн. фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов). Он, в частности, поможет Вооруженным силам Украины разминировать российские минные поля.

Пакет помощи, в частности, объявит министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, передает пресс-служба правительства Британии.

В новом пакете будет важное оборудование, которое поможет украинским солдатам преодолевать минные поля. Еще помощь будет содержать мостовые средства, которые помогут создавать переправы по рекам и траншеям, а также тяжелые транспортные средства для уничтожения российских невзрывных препятствий.

Кроме того, пакет позволяет Украине удерживать свои транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.

Помощь окажут за средства Международного фонда для Украины (IFU), которым руководит Минобороны Великобритании.

Также Лондон подписал окончательный контракт на ранее объявленный пакет средств противовоздушной обороны, в рамках которого Украине будет предоставлено более 70 млн фунтов (81 млн евро). В частности, Украина получит платформу MSI-DS Terrahawk Paladin, которая может отслеживать и уничтожать беспилотники для защиты критической инфраструктуры.

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