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  1. В Украине

Хорватия будет помогать с разминированием Украины: подписано соглашение

11:21, 11 октября 2023
Межправительственное соглашение начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в области разминирования, производителей обеих стран.
Хорватия будет помогать с разминированием Украины: подписано соглашение
Коллаж: sud.ua
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Украина и Хорватия подписали двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в области разминирования. Об этом сообщает Министерство экономики.

«Украина очень благодарна хорватскому народу и Правительству Хорватии за политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку, которую получает наше государство и украинцы с начала широкомасштабного вторжения. Мы благодарны за программы по оздоровлению наших защитников и детей украинских бойцов, инициированных и реализуемых вашей страной. Хорватам не нужно рассказывать, что такое война, что такое агрессия: сравнительно недавно Хорватия почувствовала это на себе. А последствия чувствует до сих пор: мины и снаряды, которые не взорвались, не знают об окончании войны. Хорватия прошла трудный и долгий путь преодоления последствий. И сегодня Украине нужен опыт Хорватии в сфере разминирования и в сфере реконструкции и восстановления», - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, общаясь с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Свириденко подчеркнула, что, прежде всего, для нашего государства будет полезен опыт Хорватии в части организации и модерации разминирования.

Министр экономики отметила, что одним из важнейших и важных элементов поддержки Хорватией Украины является сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.

«Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации производства таких машин в Украине. Сегодня мы усиливаем взаимодействие. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран. Сотрудничество, конечной целью которого является очищение территории Украины от мин, обеспечение безопасности украинцев, восстановление и развитие нашего государства», - отметила Свириденко.

Как подчеркнула министр экономики, направления сотрудничества, предусмотренные Соглашением, являются составляющими Стратегии противоминной деятельности, над проектом которой работает Украина. Поэтому Соглашение – очень практичный и предметный документ, работа в рамках которого начнется немедленно.

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере разминирования предусматривает сотрудничество, в частности, по следующим направлениям:

  • мероприятия нетехнического и технического обследования, разминирования, очищения территорий;
  • обучение населения рискам, связанным со взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;
  • разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;
  • тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;
  • обмен знаниями и опытом развития способностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;
  • содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования и т.д.

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