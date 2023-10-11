Хорватія допомагатиме з розмінуванням України: підписано угоду

Міжурядова угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців у сфері розмінування, виробників обох країн.

Колаж: sud.ua

Україна та Хорватія підписали двосторонню міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування. Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Україна надзвичайно вдячна хорватському народу та Уряду Хорватії за політичну, військову, фінансову і гуманітарну підтримку, яку отримує наша держава та українці з початку широкомасштабного вторгнення. Ми вдячні за програми з оздоровлення наших захисників та дітей українських бійців, які ініціювала та реалізує ваша країна. Хорватам не потрібно розповідати, що таке війна, що таке агресія: порівняно не так давно Хорватія відчула це на собі. А наслідки відчуває й досі: адже міни та снаряди, що не вибухнули, не знають про закінчення війни. Хорватія пройшла важкий та довгий шлях подолання наслідків. І сьогодні Україні потрібен досвід Хорватії в сфері розмінування і в сфері реконструкції та відновлення», - зазначила перший віце-прем'єр-міністр– міністр економіки Юлія Свириденко під час розмови з прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

Свириденко підкреслила, що насамперед для нашої держави буде корисним досвід Хорватії в частині організації та модерації розмінування.

Міністр економіки зазначила, що одним з вагомих та важливих елементів підтримки Хорватією України є співпраця в сфері гуманітарного розмінування.

«Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію. Міжурядова угода про співробітництво в сфері розмінування розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Співпраці, кінцевою метою якої є очищення території України від мін, забезпечення безпеки українців, відновлення та розвиток нашої держави», - зазначила Свириденко.

Як підкреслила міністр економіки, напрямки співпраці, передбачені Угодою, є складовими Стратегії протимінної діяльності, над проектом якої працює Україна. Тому Угода - дуже практичний та предметний документ, робота в рамках якого розпочнеться негайно.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в сфері розмінування передбачає співпрацю, зокрема, за наступними напрямками:

заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;

навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;

розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;

тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;

обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;

сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.

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