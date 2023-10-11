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Американський військовий за $15 000 продав розвідці Китаю дані ВМС США, — ЗМІ

09:52, 11 жовтня 2023
Сполучені Штати звинуватили Китай у масштабній кампанії шпигунства та кібератак.
Американський військовий за $15 000 продав розвідці Китаю дані ВМС США, — ЗМІ
Фото: usm.media
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Військовослужбовець ВМС Сполучених Штатів Америки визнав себе винним в отриманні майже 15 000 доларів хабаря від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії приватної військової інформації США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 26-річний старшина Веньхен «Томас» Чжао визнав себе винним у змові та отриманні хабаря. Він зізнався, що надсилав своєму китайському куратору плани військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, електричні схеми та креслення для радіолокаційної системи на американській військовій базі на Окінаві, що в Японії.

Чжао працював на військово-морській базі округу Вентура в Каліфорнії. Його заарештували в серпні. Йому загрожує до 20 років ув'язнення. Прокурор США Мартін Естрада заявив, що Веньхен «зрадив свою країну та чоловіків і жінок ВМС США, отримавши хабарі від іноземного противника».

Штати звинуватили Китай у масштабній кампанії шпигунства та кібератак.

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