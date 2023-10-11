Американский военный за $15 000 продал разведке Китая данные ВМС США, — СМИ

Соединенные Штаты обвинили Китай в масштабной кампании шпионажа и кибератак.

Фото: usm.media

Военнослужащий ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 000 долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на фотографии частной военной информации США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 26-летний старшина Вэньхен «Томас» Чжао признал себя виновным в заговоре и получении взятки. Он признался, что посылал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии.

Чжао работал на военно-морской базе округа Вентура в Калифорнии. Его арестовали в августе. Ему грозит до 20 лет заключения. Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что Вэньхен «изменил свою страну и мужчинам и женщинам ВМС США, получив взятки от иностранного противника».

Штаты обвинили Китай в масштабной кампании шпионажа и кибератак.

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