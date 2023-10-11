США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль, советник по нацбезопасности

У Штатов достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и Израиль – в защите своей территории и граждан.

У Соединенных Штатов Америки достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и Израиль – в защите своей территории и граждан. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Голос Америки.

«Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль», - отметил он.

«Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать», - добавил Салливан.

Он также подтвердил, что администрация президента Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине, а также пакет помощи Израилю.

Салливан не прокомментировал, будет ли это объединенный запрос, а также какую форму он будет иметь.

Также советник по национальной безопасности США в очередной раз подчеркнул, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе, включая потенциальную необходимость. привлечение американских войск к непосредственным боевым действиям, как это бывало в прошлом.

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