Сын премьера Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и отправился на фронт

Местные СМИ пишут, что он уже отправился на передовую воевать и защищать свою страну.

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Авнер Нетаньяху, мобилизовался в армию. Об этом сообщает «Голос Израиля».

«Сын премьер-министра Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и отправился на фронт воевать и защищать Израиль. В Израиле все равны», – говорится в сообщении.

Не уточняется, где именно он будет служить.

29-летний Авнер Нетаньяху – младший из трех детей премьера. Кроме него, у политика также есть 45-летняя дочь Ноа от первого брака. 32-летний Яир и 29-летний Авнер – дети от третьего брака.

В декабре 2017 года Авнер Нетаньяху завершил обязательную службу в израильской армии, на которую поступил в 2014 году. Он служил в военной разведке, на военной базе Зиким на юге Израиля. Во время службы также получил легкое ранение, выполняя боевое задание во время учений.

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