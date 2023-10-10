Син прем'єра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався та вирушив на фронт

Місцеві ЗМІ пишуть, що він уже подався на передову воювати та захищати свою країну.

Син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Авнер Нетаньягу, мобілізувався до армії. Про це повідомляє «Голос Ізраїлю».

«Син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався і вирушив на фронт воювати та захищати Ізраїль. В Ізраїлі всі рівні», – йдеться у повідомленні.

Не уточнюється, де саме він служитиме.

29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.

У грудні 2017 року Авнер Нетаньягу завершив обов'язкову службу в ізраїльській армії, на яку поступив 2014 року. Він служив у військовій розвідці, на військовій базі Зікім на півдні Ізраїлю. Під час служби також отримав легке поранення, коли виконував бойове завдання під час навчань.

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