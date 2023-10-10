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  1. В Україні

Кабмін погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові

21:45, 10 жовтня 2023
Ключові галузі - автопром, дата-центри, харчова та легка промисловість.
Кабмін погодив створення індустріального парку «Сигнівка» у Львові
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Кабінет Міністрів включив індустріальний парк «Сигнівка» (Львів) до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 жовтня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомлялося, парк розміщуватиметься на території 15 га площею 90 тис. кв. м виробничих площ. Ключові галузі - автопром, дата-центри, харчова та легка промисловість. Протягом 10 років планується створити 1500 робочих місць.

Концепцію розвитку муніципального індустріального парку (ІП) «Сигнівка» допомагала розробити Київська школа економіки за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid).

Ділянка ІП «Сигнівка» розташована за 5 км від центру міста, поблизу кільцевої дороги. Її під'єднано до централізованого постачання води і до каналізації, поруч проходить залізнична вітка, яку можна підвести до ділянки.

Крім того, на сусідніх ділянках працюють промислові інвестори, що дає можливість залучати їхні підприємства до співпраці.

Отже, до Реєстру індустріальних парків уже включено 68 парків.

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