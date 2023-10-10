Кабмин согласовал создание индустриального парка «Сигновка» во Львове

Ключевые отрасли – автопром, дата-центры, пищевая и легкая промышленность.

Кабинет Министров включил индустриальный парк «Сигновка» (Львов) в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 октября, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщалось, парк будет размещаться на территории 15 га площадью 90 тыс. кв. м производственных площадей. Ключевые отрасли – автопром, дата-центры, пищевая и легкая промышленность. За 10 лет планируется создать 1500 рабочих мест.

Концепцию развития муниципального индустриального парка (ИП) «Сигновка» помогала разработать Киевская школа экономики при поддержке правительства Великобритании (UK Aid).

Участок ИП «Сигновка» расположен в 5 км от центра города, вблизи кольцевой дороги. Она подключена к централизованной поставке воды и к канализации, рядом проходит железнодорожная ветка, которую можно подвести к участку.

Кроме того, на соседних участках работают промышленные инвесторы, что позволяет привлекать их предприятия к сотрудничеству.

Итак, в Реестр индустриальных парков уже включено 68 парков.

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