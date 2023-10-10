В израильском поселении обнаружили тела около 40 младенцев и детей, — СМИ

В поселении обнаружили тела около 40 детей и младенцев – некоторые из отрубленных голов.

В израильском поселении Кфар-Аза, находившемся под контролем боевиков ХАМАС, обнаружили тела около 40 детей и младенцев. Об этом сообщает i24.

По информации издания, израильские военные впервые допустили представителей СМИ в населенный пункт, который был частично разрушен в результате боевых действий.

«Солдаты сталкиваются с невероятными ужасами, извлекая тела жертв, среди которых около 40 младенцев и маленьких детей – некоторые с отрубленными головами», – пишут журналисты.

При этом, отмечает издание, припаркованные на улицах машины полностью сожжены. В Кфар-Азу ворвались 70 вооруженных террористов, и их тела до сих пор лежат на земле.

«Это не война, не поле боя. Вы видите младенцев, мать, отца, в их спальнях, в их защитных комнатах и как террористы убивают их. Это массовое убийство», - заявил генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув.

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