В Кабмине отчитались о завершении подготовки к отопительному сезону на 99%

В Минобновлении отметили, что подготовка к отопительному сезону 2023/24 завершена.

В Украине к началу октября к отопительному сезону готовы более 99% объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Мы завершили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. Мост и общин на подконтрольных территориях, куда невозможно будет подать тепло, нет.

В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но согласно погодным условиям в некоторых общинах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты», - заявил министр.

По его словам, за время подготовки были созданы необходимые резервы оборудования и материалов, профинансированы общины, которые подавали запросы на восстановление критической инфраструктуры.

«Среди подготовительных мероприятий были проведены специальные учения с привлечением теплоснабжающих предприятий, операторов газораспределительных систем, а также работников ГСЧС, на которых они отрабатывали возможности оперативного подключения оборудования в условиях повреждения объектов тепло- и водоснабжения», - резюмировал он.

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