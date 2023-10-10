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  1. В Україні

У Кабміні відзвітували про завершення підготовки до опалювального сезону на 99%

20:22, 10 жовтня 2023
У Мінвідновлення зазначили, що підготовка до опалювального сезону 2023/24 завершена.
У Кабміні відзвітували про завершення підготовки до опалювального сезону на 99%
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В Україні на початок жовтня до опалювального сезону готові понад 99% обʼєктів житлово-комунального господарства. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає.

У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти», - заявив міністр.

За його словами, за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів, профінансовано громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.

«Серед підготовчих заходів були зокрема були проведені спеціальні навчання із залученням теплопостачальних підприємств, операторів газорозподільних систем, а також працівників ДСНС, на яких вони відпрацьовували можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання», - резюмував він.

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