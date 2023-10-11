Коли довідка про взяття на облік платника податків підлягає заміні: роз’яснення

Державна податкова служба в Одеській області роз’яснила, коли довідка про взяття на облік платника податків підлягає заміні.
Відповідно до п. 9.4 розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (зі змінами, далі – Порядок №1588) у разі внесення змін до даних, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за формою №34-ОПП (далі – довідка за ф. №34-ОПП) (найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків тощо) державна податкова інспекція, яка є структурним підрозділом контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (далі – ДПІ обслуговування) видає платнику податків нову довідку про взяття на облік у порядку, визначеному пп. 3.11, 3.12 розд. III Порядку №1588.
У разі потреби платник податків може отримати дублікат або копію довідки за ф. №34-ОПП, подавши запит:
- за формою №34-ОПН (додаток 11 до Порядку №1588);
- до будь-якого контролюючого органу або державної податкової інспекції;
- в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; через Електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог Закону України від 22.05.2003 №851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями (далі – Закон №851-ІV) та Закону України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2155-VIII).
У запиті про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – запит за ф. №34-ОПН) зазначається один із зазначених способів отримання довідки за ф. №34-ОПП. Якщо обрано спосіб отримання довідки платником податків особисто або представником, уповноваженою на це особою, у запиті за ф. №34-ОПН зазначається контролюючий орган/державна податкова інспекція, в якому/якій платник бажає отримати довідку. Якщо контролюючий орган або державна податкова інспекція не зазначена, то такою вважається ДПІ обслуговування.
До Центрального контролюючого органу запит за ф. №34-ОПН може бути поданий виключно в електронній формі.
Якщо платник податків із зазначеними у запиті за ф. №34-ОПН даними не перебуває на обліку в контролюючому органі (за основним місцем обліку), дані про платника податків, його представника, контролюючі органи/ДПІ обслуговування, зазначені у запиті за ф. №34-ОПН, не відповідають даним Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, запит за ф. №34-ОПН залишається без розгляду. В інших випадках запит за ф. №34-ОПН контролюючий орган/державна податкова інспекція, до якого/якої надійшов запит за ф. №34-ОПН, за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків реєструє запит за ф. №34-ОПН у день його отримання та надсилає інформацію про запит за ф. №34-ОПН до ДПІ обслуговування.
ДПІ обслуговування протягом двох робочих днів після надходження запиту за ф. №34-ОПН формує довідку за ф. №34-ОПП в електронній формі та залежно від вказаного у запиті за ф. №34-ОПН способу отримання такої довідки:
- за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків надсилає довідку за ф. №34-ОПП до контролюючого органу/державної податкової інспекції, в якому/якій платник бажає отримати довідку за ф. №34-ОПП згідно із запитом за ф. №34-ОПН, крім випадку, коли у такому запиті зазначено, що платник бажає отримати довідку за ф. №34-ОПП в ДПІ обслуговування;
- надсилає довідку за ф. №34-ОПП поштою за місцезнаходженням/місцем проживання платника податків, за яким він обліковується в контролюючому органі згідно з Порядком №1588;
- надсилає довідку за ф. №34-ОПП до Електронного кабінету в електронній формі з дотриманням вимог Закону №851-ІV та Закону №2155-VIII.
Якщо у запиті за ф. №34-ОПН було обрано спосіб отримання довідки за ф. №34-ОПП особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, то контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків/ДПІ обслуговування видають дублікат такої довідки, інші контролюючі органи та державні податкові інспекції видають засвідчену копію довідки за ф. №34-ОПП.
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