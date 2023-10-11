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Коли довідка про взяття на облік платника податків підлягає заміні: роз’яснення

13:11, 11 жовтня 2023
У разі внесення змін до даних, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до ЄДР, орган ДПС за основним місцем обліку платника податків видає платнику нову довідку про взяття на облік.
Коли довідка про взяття на облік платника податків підлягає заміні: роз’яснення
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Державна податкова служба в Одеській області роз’яснила, коли довідка про взяття на облік платника податків підлягає заміні.

Відповідно до п. 9.4 розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (зі змінами, далі – Порядок №1588) у разі внесення змін до даних, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за формою №34-ОПП (далі – довідка за ф. №34-ОПП) (найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків тощо) державна податкова інспекція, яка є структурним підрозділом контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (далі – ДПІ обслуговування) видає платнику податків нову довідку про взяття на облік у порядку, визначеному пп. 3.11, 3.12 розд. III Порядку №1588.

У разі потреби платник податків може отримати дублікат або копію довідки за ф. №34-ОПП, подавши запит:

  • за формою №34-ОПН (додаток 11 до Порядку №1588);
  • до будь-якого контролюючого органу або державної податкової інспекції;
  • в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; через Електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог Закону України від 22.05.2003 №851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями (далі – Закон №851-ІV) та Закону України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2155-VIII).

У запиті про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – запит за ф. №34-ОПН) зазначається один із зазначених способів отримання довідки за ф. №34-ОПП. Якщо обрано спосіб отримання довідки платником податків особисто або представником, уповноваженою на це особою, у запиті за ф. №34-ОПН зазначається контролюючий орган/державна податкова інспекція, в якому/якій платник бажає отримати довідку. Якщо контролюючий орган або державна податкова інспекція не зазначена, то такою вважається ДПІ обслуговування.

До Центрального контролюючого органу запит за ф. №34-ОПН може бути поданий виключно в електронній формі.

Якщо платник податків із зазначеними у запиті за ф. №34-ОПН даними не перебуває на обліку в контролюючому органі (за основним місцем обліку), дані про платника податків, його представника, контролюючі органи/ДПІ обслуговування, зазначені у запиті за ф. №34-ОПН, не відповідають даним Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, запит за ф. №34-ОПН залишається без розгляду. В інших випадках запит за ф. №34-ОПН контролюючий орган/державна податкова інспекція, до якого/якої надійшов запит за ф. №34-ОПН, за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків реєструє запит за ф. №34-ОПН у день його отримання та надсилає інформацію про запит за ф. №34-ОПН до ДПІ обслуговування.

ДПІ обслуговування протягом двох робочих днів після надходження запиту за ф. №34-ОПН формує довідку за ф. №34-ОПП в електронній формі та залежно від вказаного у запиті за ф. №34-ОПН способу отримання такої довідки:

  • за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків надсилає довідку за ф. №34-ОПП до контролюючого органу/державної податкової інспекції, в якому/якій платник бажає отримати довідку за ф. №34-ОПП згідно із запитом за ф. №34-ОПН, крім випадку, коли у такому запиті зазначено, що платник бажає отримати довідку за ф. №34-ОПП в ДПІ обслуговування;
  • надсилає довідку за ф. №34-ОПП поштою за місцезнаходженням/місцем проживання платника податків, за яким він обліковується в контролюючому органі згідно з Порядком №1588;
  • надсилає довідку за ф. №34-ОПП до Електронного кабінету в електронній формі з дотриманням вимог Закону №851-ІV та Закону №2155-VIII.

Якщо у запиті за ф. №34-ОПН було обрано спосіб отримання довідки за ф. №34-ОПП особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, то контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків/ДПІ обслуговування видають дублікат такої довідки, інші контролюючі органи та державні податкові інспекції видають засвідчену копію довідки за ф. №34-ОПП.

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