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  1. В Україні

Посадовицю зі Львова, яка організувала переправлення ухилянтів за кордон, відправили за ґрати

10:44, 11 жовтня 2023
Жінка організувала виготовлення фіктивних довідок медико-соціальної експертної комісії.
Посадовицю зі Львова, яка організувала переправлення ухилянтів за кордон, відправили за ґрати
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Начальницю одного з відділів соціального захисту Львівської міської ради визнано винною в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки та конфіскація майна.

Встановлено, що чиновниця організувала схему переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

«Для цього вона організувала виготовлення фіктивних довідок медико-соціальної експертної комісії. На підставі яких чоловіку надавалась група інвалідності, і він міг безперешкодно перетнути кордон. Ціна послуги становила 1 300 доларів США з особи», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон

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