росію не повернули до Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки

рф змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік.

У вівторок, 10 жовтня, під час голосування на Генасамблеї Організації об'єднаних націй росія програла Албанії та Болгарії у голосуванні за обрання до Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє Reuters.

Генасамблея ООН не повернула рф до головного правозахисного органу ООН. Під час голосування у Нью-Йорку росія програла Албанії та Болгарії.

Албанія набрала 123 голоси, Болгарія – 160, а рф – 83.

Так, рф змагалася з Албанією та Болгарією за два місця в Раді ООН в період з 2024 по 2026 рік. Вказані місця були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. Кандидатів обирали шляхом таємного голосування.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів з правом голосу з п'яти регіональних груп. Вони обираються на три роки максимум на два строки поспіль. Прийняття країн до Ради ООН з прав людини відбувається таємним голосуванням на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Орган є головним в обговоренні та співпраці з прав людини. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

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