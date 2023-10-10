россию не вернули в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы

рф соперничала с Албанией и Болгарией за два места в Совете ООН в период с 2024 по 2026 год.

Во вторник, 10 октября, во время голосования на Генассамблее Организации объединенных наций россия проиграла Албании и Болгарии в голосовании за избрание в Совет ООН по правам человека. Об этом сообщает Reuters.

Генассамблея ООН не вернула РФ в главный правозащитный орган ООН. Во время голосования в Нью-Йорке россия проиграла Албании и Болгарии.

Албания набрала 123 голоса, Болгария – 160, а рф – 83.

Так, рф соперничала с Албанией и Болгарией за два места в Совете ООН в период с 2024 по 2026 год. Указанные места были резервированы для стран Центральной и Восточной Европы. Кандидатов выбирали путем тайного голосования.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов с правом голоса из пяти региональных групп. Они избираются на три года максимум два срока подряд. Принятие стран в Совет ООН по правам человека проходит тайным голосованием на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Орган является главным в обсуждении и сотрудничестве по правам человека. Осуществляет общие исследования, готовит рекомендации и проекты международно-правовых актов в области защиты прав человека, заслушивает доклады специально созданных ею вспомогательных органов.

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