Помощь украинским беженцам в Ирландии хотят уменьшить: известна причина

Украинские беженцы могут получать меньшую сумму пособия.

Фото: dia.dp.gov.ua

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что возможны изменения в соцобеспечении украинцев, передает businessplus.ie.

В правительстве страны растет обеспокоенность размером социальных выплат для украинских беженцев по сравнению с другими европейскими государствами. Премьер-министра Лео Варадкара в парламенте спросили, знает ли он, что страна предоставляет 38,8 евро в неделю тех, кто просит международную защиту, но 220 евро в неделю для бежавших из Украины.

Депутат Марк МакШарри привел примеры, что помощь Ирландии украинским беженцам – вдвое выше, чем в Финляндии (107 евро в неделю) и почти в 28 раз больше, чем в Бельгии (7,9 евро в неделю). По его мнению, такие выплаты делают Ирландию более привлекательной для бежавших от войны в Украине.

«Скорректирует ли правительство нашу политику, чтобы обеспечить баланс с другими странами, учитывая непомерное давление на размещение в нашей стране?», – спросил политик у главы правительства.

Премьер-министр ответил, что директива о временной защите дает людям особые права в соответствии с законодательством ЕС.

«Мы должны разумно относиться к этим вещам и пытаться согласовать то, что делается в Ирландии, с тем, что делается в других европейских странах», – сказал чиновник

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