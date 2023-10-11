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  1. Суспільство

Допомогу українським біженцям в Ірландії хочуть зменшити: відома причина

07:23, 11 жовтня 2023
Українські біженці можуть отримувати меншу суму допомоги.
Допомогу українським біженцям в Ірландії хочуть зменшити: відома причина
Фото: dia.dp.gov.ua
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Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що можливі зміни у соцзабезпеченні українців, передає businessplus.ie.

В уряді країни зростає занепокоєння щодо розміру соціальних виплат для українських біженців порівняно з іншими європейськими державами. Прем'єр-міністра у парламенті запитали, чи знає він, що країна надає 38,8 євро на тиждень для тих, хто шукає міжнародного захисту, але 220 євро на тиждень для тих, хто тікає з України.

Депутат Марк МакШаррі навів приклади, що допомога Ірландії українським біженцям – удвічі вища, ніж у Фінляндії (107 євро на тиждень) та майже у 28 разів більша, ніж у Бельгії (7,9 євро на тиждень). На його думку, такі виплати роблять Ірландію більш привабливою для втікачів від війни в Україні.

«Чи скоригує уряд нашу політику, щоб забезпечити баланс із іншими країнами, враховуючи непомірний тиск на розміщення в нашій країні?», – запитав політик у голови уряду.

Прем'єр-міністр відповів, що директива про тимчасовий захист дає людям особливі права згідно із законодавством ЄС.

«Ми повинні розумно ставитися до цих речей і намагатися узгодити те, що робиться в Ірландії, з тим, що робиться в інших європейських країнах», – сказав урядовець.

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