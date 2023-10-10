Комітет Ради підтримав законопроект про медичний канабіс до другого читання

Далі депутати мають проголосувати законопроект в цілому.

У вівторок, 10 жовтня, Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя підтримав законопроект (7457) про медичний канабіс до другого читання. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Далі останній етап - голосування в цілому в залі Парламенту.

Нагадаємо, у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №7457 про медичний канабіс. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Законопроєктом визначено вміст тетрагідраканабінолу(головний психоактивний компонент канабісу) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель - відповідно вище 0,3%.

Крім цього пропонується вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей - в лабораторіях будь-якої форми власності.

Також законодавці мають намір передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей та встановити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

Прихильники законопроєкту зазначають, що він дозволить зробити доступними ліки, зокрема для поранених військових. Водночас опоненти наголошують, що схваливши ініціативу парламентарі вбудують Україну в наркотрафік.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що цей урядовий законопроєкт був розроблений для спрощення доступу пацієнтів до ліків, вироблених з сировини, що міститься в рослинах роду коноплі.

«Цей законопроєкт про регулювання обігу сировини для виробництва лікарських засобів, які є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів (це тільки станом на зараз, оскільки ще триває ряд клінічних досліджень щодо ефекту при лікуванні інших хвороб). Це і неврологічні захворювання (такі як розсіяний склероз, епілепсія), і хронічний біль невропатичного походження, і паліативна допомога в частині полегшення болю, налагодження сну», – заявляв міністр.

Він пояснив, що серед сотні канабіноїдів та речовин, які має Cannabis sativa, тільки тетрагідроканабінол (ТГК) та його ізоформи мають психоактивний ефект – при "проблемному вживанні". Всі інші канабіноїди (найбільш використовується канабідіол, CBD) не мають психоактивного ефекту, не призводять до звикання або ейфорії та широко використовуються в лікарській практиці.

За словами Ляшка, законопроєкт:

дає чітке визначення канабісу, смоли канабісу, рослини канабісу

поділяє рослини роду коноплі на ті, що для промислових цілей, та ті, що для медичних

вводить поняття відсоток вмісту концентрації тетрагідроканабінолу у сухій масі у сортах рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей

вводить регуляції, з якого насіння можна вирощувати рослину (з кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації)

запроваджує ліцензування всіх процесів, особливості маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції (унікальним штрих-кодом) та особливості відпуску таких лікарських засобів фізичним особам (виключно за електронним рецептом)

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