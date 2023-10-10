Кількість жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль перевищила 1000 осіб

Додається, що кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.

Кількість загиблих в результаті нападу терористів ХАМАС на Ізраїль перевищила 1000 осіб. Про це повідомляє Sky News.

«Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі», - заявив бригадний генерал Дан Гольдфус.

Він додав, що Ізраїлю доведеться змінити реальність зсередини Сектора Гази, щоб запобігти повторенню подібного.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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