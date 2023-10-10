Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль превысило 1000 человек

Добавляется, что число палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

Число погибших в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль превысило 1000 человек. Об этом сообщает Sky News.

«Мы собираемся перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любую другую группировку, которая находится в Газе», - заявил бригадный генерал Дан Гольдфус.

Он добавил, что Израилю придется изменить реальность изнутри Сектора Газа, чтобы предотвратить повторение подобного.

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе.

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