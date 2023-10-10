Южная Корея опасается внезапного нападения КНДР после атаки ХАМАС против Израиля

Правительство будет просить приостановить соглашение 2018 года, которое запрещает наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе.

Министерство обороны Южной Кореи требует приостановить соглашение с КНДР из-за угрозы терроризма. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Сина Вон Сика.

Глава минобороны заявил, что будет просить правительство приостановить соглашение 2018 года, которое запрещает наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе. Он аргументировал свою позицию тем, что нападение ХАМАС на Израиль показало, как террористическая организация может атаковать государство ракетами.

«ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой», - отметил Син.

Сообщается, что соглашение 2018 года создало буферные зоны на суше и на море, а также зоны, где запрещено летать, для предотвращения конфликтов.

Син выразил свою критику по поводу зон, где запрещено летать, которые были установлены межкорейским соглашением, утверждая, что они препятствуют Южной Корее эффективно использовать свои воздушные средства наблюдения, когда северокорейская ядерная опасность увеличивается.

Министр обороны подчеркнул, что Южной Корее нужно только решение кабинета министров, чтобы приостановить соглашение, хотя для полной отмены соглашения требуется сложный юридический процесс.

«Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара», - подытожил глава минобороны и добавил, что страна должна использовать средства наблюдения, чтобы следить за северокорейскими военными движениями, чтобы предотвратить возможное провокациям.

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