Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности неправомерно, - выводы ведущих вузов

Ведущие высшие учебные заведения Украины предоставили свои однозначные правовые заключения по вопросам, связанным с оцениванием судей

Входит в компетенцию правоохранительных органов, а не суда: БП ВС отказала в пересмотре решений после установления ЕСПЧ отсутствия эффективного расследования жестокого обращения правоохранителей

Большая Палата Верховного Суда отклонила заявление о пересмотре судебных решений после установления ЕСПЧ нарушения конвенционных прав заявителя на эффективное расследование его жалоб на жестокое обращение, а также нарушение разумного срока уголовного производства.

У мужчины принудительно изъяли авто в пользу воинской части, - Верховный Суд решил вопрос юрисдикции спора

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором работники отдела полиции и представители территориальной обороны Черкасской области изъяли авто у владельца в пользу воинской части Национальной гвардии.

  1. В мире

Южная Корея опасается внезапного нападения КНДР после атаки ХАМАС против Израиля

19:10, 10 октября 2023
Правительство будет просить приостановить соглашение 2018 года, которое запрещает наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе.
Южная Корея опасается внезапного нападения КНДР после атаки ХАМАС против Израиля
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство обороны Южной Кореи требует приостановить соглашение с КНДР из-за угрозы терроризма. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Сина Вон Сика.

Глава минобороны заявил, что будет просить правительство приостановить соглашение 2018 года, которое запрещает наблюдение за северокорейскими военными действиями на границе. Он аргументировал свою позицию тем, что нападение ХАМАС на Израиль показало, как террористическая организация может атаковать государство ракетами.

«ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьезной угрозой», - отметил Син.

Сообщается, что соглашение 2018 года создало буферные зоны на суше и на море, а также зоны, где запрещено летать, для предотвращения конфликтов.

Син выразил свою критику по поводу зон, где запрещено летать, которые были установлены межкорейским соглашением, утверждая, что они препятствуют Южной Корее эффективно использовать свои воздушные средства наблюдения, когда северокорейская ядерная опасность увеличивается.

Министр обороны подчеркнул, что Южной Корее нужно только решение кабинета министров, чтобы приостановить соглашение, хотя для полной отмены соглашения требуется сложный юридический процесс.

«Если бы Израиль использовал самолеты и беспилотники для постоянного наблюдения, я думаю, по ним, возможно, не было бы такого удара», - подытожил глава минобороны и добавил, что страна должна использовать средства наблюдения, чтобы следить за северокорейскими военными движениями, чтобы предотвратить возможное провокациям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики