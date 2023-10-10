Південна Корея побоюється раптового нападу КНДР після атаки ХАМАС проти Ізраїлю

Уряд проситимуть призупинити угоду 2018 року, яка забороняє спостереження за північнокорейськими військовими діями на кордоні.

Міністерство оборони Південної Кореї вимагає призупинити угоду з КНДР через загрозу тероризму. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Сіна Вон Сіка.

Очільник міноборони заявив, що буде просити уряд призупинити угоду 2018 року, яка забороняє спостереження за північнокорейськими військовими діями на кордоні. Він аргументував свою позицію тим, що напад ХАМАС на Ізраїль показав, як терористична організація може атакувати державу ракетами.

«ХАМАС напав на Ізраїль, а Республіка Корея перебуває під набагато серйознішою загрозою», - зазначив Сін.

Повідомляється, що угода 2018 року створила буферні зони на суші й на морі, а також зони, де заборонено літати, для запобігання конфліктам.

Сін висловив свою критику щодо зон, де заборонено літати, які були встановлені міжкорейською угодою, стверджуючи, що вони перешкоджають Південній Кореї ефективно використовувати свої повітряні засоби спостереження, коли північнокорейська ядерна небезпека збільшується.

Міністр оборони наголосив, що Південній Кореї потрібно тільки рішення кабінету міністрів, щоб призупинити угоду, хоча для повного скасування угоди потрібен складний юридичний процес.

«Якби Ізраїль використовував літаки та безпілотники для постійного спостереження, я думаю, по них, можливо, не було б такого удару», - підсумував голова міноборони й додав, що країна має використовувати засоби спостереження, щоб слідкувати за північнокорейськими воєнними рухами, аби запобігти можливим провокаціям.

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