Закон про звернення громадян перепишуть, — у Мін’юсті готують законопроект

У Мін’юсті розробили законопроект про звернення, який оновить чинне законодавство про звернення громадян.

У Міністерстві юстиції вважають, що у зв’язку з набранням сили 15 грудня 2023 року Закону «Про адміністративну процедуру» постала необхідність у комплексному оновленні чинного Закону «Про звернення громадян». Тому, наразі Міністерство юстиції працює над законопроектом «Про звернення».

Як повідомили у Мін’юсті, метою нового проекту є чітке розмежування між зверненнями, які вирішуватимуться згідно із Законом про адміністративну процедуру, і зверненнями, які розглядатимуться відповідно до Закону про звернення; функціонуватимуть системи опрацювання звернень з метою їх оперативного опрацювання суб’єктами розгляду; чітко визначається право на звернення юридичних осіб та громадських об’єднань; уточнюються вимоги до звернення; запроваджується такий вид звернення, як прохання щодо отримання роз’яснення щодо здійснення державної політики, вирішення питань місцевого значення; оновлюється підхід щодо проведення особистого прийому чиновниками.

Після напрацювання остаточної редакції законопроект внесуть на розгляд Уряду.

Нагадаємо, що з науково-практичним коментарем до закону про адміністративну процедуру можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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