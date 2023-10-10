Кабмін розширив проект інституту помічника ветерана: у яких областях працюватиме програма

Інститут помічника ветеранів допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни.

У вівторок, 10 жовтня, Кабінет міністрів розширив проект інституту помічника ветерана ще на шість регіонів.

Зазначається, що інститут помічника ветеранів допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни.

Уряд розширив проект ще на шість регіонів: Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та на місто Київ.

Кабмін цим рішенням також спрямував на реалізацію проекту інституту помічника ветерана 44,2 млн грн.

«550 помічників ветерана працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками й захисницями. В перспективі плануємо збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки», — підкреслив Денис Шмигаль.

Проект вже запущений у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Прем’єр-міністр також повідомив, що на 2024 рік держава вдвічі збільшу фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць буде витрачено 14,3 млрд грн.

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