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Адвокатів, нотаріусів, аудиторів та реєстраторів прав будуть карати за колабораційну діяльність, - до Верховної Ради внесли законопроект

07:41, 11 жовтня 2023
У Верховній Раді вирішили вдосконалити кримінальну відповідальність за колабораціонізм для таких суб’єктів як адвокат, аудитор, оцінювач, експерт, арбітражний керуючий, приватний виконавець, незалежний посередник, член трудового арбітражу, третейський суддя, нотаріус, суб’єкт державної реєстрації прав.
Адвокатів, нотаріусів, аудиторів та реєстраторів прав будуть карати за колабораційну діяльність, - до Верховної Ради внесли законопроект
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В Україні збираються вдосконалити відповідальність за колабораціонізм. Так, група народних депутатів підготували нові зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у вигляді законопроекту 10136. Авторами виступають Андрій Осадчук, Олександр Бакумов, Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Юлія Яцик та інші.

Зокрема, пропонується встановити у статті 111-1 КК, що до колабораційної діяльності відноситься організація та/або провадження господарської діяльності або здійснення незалежної професійної діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, з метою забезпечення інтересів та потреб держави-агресора, її окупаційної адміністрації, воєнізованих або збройних формувань, створених на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому автори пропонують визначити, що під здійсненням незалежної професійної діяльності розуміється «надання послуг адвоката, аудитора, оцінювача, експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді, а також виконання повноважень нотаріуса або державного реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації прав».

Такі дії пропонують карати штрафом від 119 тисяч до 255 тисяч грн або позбавленням волі на строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 10-15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Також пропонується:

збільшити строки погашення судимості за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

в санкції статті 110-2 КК «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» передбачити збільшення строку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

у статті 111-1 «Колабораційна діяльність» встановити відповідальність за здійснення пропаганди в закладах освіти, закладах оздоровлення та відпочинку, місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та за реалізацію стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти;

встановити відповідальність за добровільну передачу матеріальних активів окупаційній адміністрації держави-агресора, незаконним воєнізованим або збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території України;

ввести відповідальність за примус до організації, проведення або участі у незаконних виборах та/або референдумах на ТОТ;

встановити відповідальність за добровільне зайняття громадянином України посади в судових або правоохоронних органах окупаційної адміністрації держави-агресора, а також добровільну участь громадянина України воєнізованих або збройних формувань держави-агресора або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, за відсутності ознак державної зради.

Визначаються поняття: стандартів освіти держави агресора; здійснення незалежної професійної діяльності; господарської діяльності; окупаційної адміністрації держави-агресора.

В статті 111-2 КК «Пособництво державі-агресору» пропонується удосконалити понятійний апарат та додати такі кваліфікуючі ознаки, як: здійснення примусу до співпраці із збройними чи воєнізованими формуваннями держави агресора та/або окупаційної адміністрації; передачі матеріальних активів державі-агресору; передачі відомостей про громадян України державі-агресору, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

В статті 216 «Підслідність» КПК пропонують розподілити підслідність статті 111-1 , а саме: слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частинами четвертою-восьмою статті 111-1.

Разом з тим, автори не визначають в законопроекті орган, який у разі змін буде здійснювати досудове розслідування за частинами 1-3 цієї статті 111-1 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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