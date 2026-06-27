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За розподіл газу можна буде не платити: кому скасують нарахування

22:30, 27 червня 2026
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НКРЕКП дозволила не нараховувати плату за розподіл природного газу власникам квартир у багатоповерхівках, які були зруйновані або суттєво пошкоджені через збройну агресію.
За розподіл газу можна буде не платити: кому скасують нарахування
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Власники квартир у багатоквартирних будинках, які були зруйновані або суттєво пошкоджені внаслідок бойових дій, зможуть не сплачувати за розподіл природного газу та низку супутніх послуг. Відповідні зміни до нормативно-правових актів схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Відповідно до змін, якщо технічний стан будинку не дозволяє безпечно користуватися системою газопостачання, нарахування плати за розподіл природного газу припинятиметься. Рішення ухвалене на виконання Закону №4825-ІХ, який набрав чинності 15 квітня 2026 року та передбачає заборону нарахування плати за житлово-комунальні послуги для об'єктів нерухомості, пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії.

Окрім плати за розподіл природного газу, для власників таких квартир тимчасово скасовуються й інші пов'язані обов'язки. Зокрема, на період призупинення нарахувань не стягуватиметься плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, а також не потрібно буде щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показники лічильника.

Такі правила діятимуть протягом усього часу офіційного призупинення нарахувань.

За що сплачують у платіжці за розподіл газу

У НКРЕКП нагадують, що плата за розподіл природного газу не є оплатою самого газу. Ці кошти спрямовуються на забезпечення роботи газорозподільної системи, зокрема на ремонт і модернізацію мереж, утримання аварійних служб, технічне обслуговування обладнання та контроль безпечної експлуатації газової інфраструктури.

Чому платіжки надходять навіть без споживання газу

Часто споживачі помилково вважають, що плата за розподіл має залежати від фактичного використання газу. Насправді вона розраховується за принципом «газового року»: річний обсяг споживання природного газу за попередній розрахунковий період ділиться на 12 рівних частин, після чого множиться на тариф, що діє у відповідному регіоні.

Саме тому рахунки за розподіл можуть надходити навіть у разі, якщо газ тимчасово не використовується.

Водночас у будинках, які через руйнування або значні пошкодження втратили технічну можливість отримувати послугу, нарахування плати буде припинено. Для власників житла, яке не постраждало, плата за розподіл природного газу й надалі залишатиметься обов'язковою.

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Україна НКРЕКП газ комунальні послуги

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