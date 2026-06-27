За распределение газа можно будет не платить: кому отменят начисление

НКРЭКУ разрешила не начислять плату за распределение природного газа владельцам квартир в многоэтажках, разрушенных или существенно поврежденных из-за вооруженной агрессии.

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Владельцы квартир в многоквартирных домах, которые были разрушены или существенно повреждены в результате боевых действий, смогут не платить за распределение природного газа и ряд сопутствующих услуг. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно изменениям, если техническое состояние дома не позволяет безопасно пользоваться системой газоснабжения, начисление платы за распределение природного газа будет прекращено. Решение принято во исполнение Закона №4825-ІХ, вступившего в силу 15 апреля 2026 года, который предусматривает запрет на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги для объектов недвижимости, поврежденных или уничтоженных вследствие вооруженной агрессии.

Помимо платы за распределение природного газа, для владельцев таких квартир временно отменяются и другие связанные обязанности. В частности, на период приостановления начислений не будет взиматься плата за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, а также не потребуется ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы показания счетчика.

Такие правила будут действовать на протяжении всего периода официального приостановления начислений.

За что взимается плата в квитанции за распределение газа

В НКРЭКУ напоминают, что плата за распределение природного газа не является оплатой самого газа. Эти средства направляются на обеспечение работы газораспределительной системы, в частности на ремонт и модернизацию сетей, содержание аварийных служб, техническое обслуживание оборудования и контроль безопасной эксплуатации газовой инфраструктуры.

Почему квитанции приходят даже при отсутствии потребления газа

Нередко потребители ошибочно считают, что плата за распределение должна зависеть от фактического использования газа. На самом деле она рассчитывается по принципу «газового года»: годовой объем потребления природного газа за предыдущий расчетный период делится на 12 равных частей, после чего умножается на тариф, действующий в соответствующем регионе.

Именно поэтому счета за распределение могут приходить даже в том случае, если газ временно не используется.

Вместе с тем в домах, которые из-за разрушений или значительных повреждений утратили техническую возможность получать услугу, начисление платы будет прекращено. Для владельцев жилья, которое не пострадало, плата за распределение природного газа по-прежнему останется обязательной.

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