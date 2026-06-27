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В каких случаях физическое принуждение освобождает от уголовной ответственности — статья 40 УК Украины

17:49, 27 июня 2026
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Физическое принуждение в уголовном праве: когда человек не отвечает за действия, совершенные против собственной воли
В каких случаях физическое принуждение освобождает от уголовной ответственности — статья 40 УК Украины
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Украинское законодательство признает, что не в каждой ситуации человек способен самостоятельно контролировать свои поступки. Если действия или бездействие были совершены под реальным физическим принуждением, которое лишило возможности действовать по собственной воле, уголовная ответственность может не наступать. Особенно актуальным этот вопрос стал после начала полномасштабной войны, когда жители временно оккупированных территорий нередко оказываются под угрозой применения насилия и вынуждены выполнять требования вооруженных лиц. Именно для таких случаев Уголовный кодекс Украины предусматривает специальные правовые механизмы, которые позволяют оценить каждую ситуацию с учетом всех ее обстоятельств.

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Что предусматривает статья 40 Уголовного кодекса Украины

Положения статьи 40 Уголовного кодекса Украины основываются на принципе справедливости. Закон признает, что человек не всегда может полностью контролировать свои поступки, если к нему применяется физическое принуждение, связанное с реальной угрозой жизни, здоровью или свободе.

Именно поэтому действие или бездействие, совершенное под воздействием физического принуждения, не признается уголовным правонарушением, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями.

Почему эта норма стала особенно актуальной во время войны

После начала полномасштабной войны значение этой нормы существенно возросло. На временно оккупированных территориях граждане нередко оказываются перед выбором между собственной безопасностью и риском быть обвиненными в сотрудничестве с оккупационной властью.

В таких условиях люди могут быть вынуждены совершать определенные действия под давлением вооруженных лиц, пытаясь спасти себя или своих близких. Именно в подобных ситуациях статья 40 УК Украины является важным инструментом правовой оценки обстоятельств дела.

Достаточно ли только заявить о физическом принуждении

Украинское уголовное законодательство исходит не только из принципа неотвратимости наказания, но и из необходимости учитывать реальные жизненные обстоятельства, в которых оказался человек.

В то же время статья 40 УК Украины не является универсальным оправданием для любых действий. Одного лишь заявления о физическом принуждении недостаточно для автоматического освобождения от уголовной ответственности.

В каждом конкретном случае правоохранительные органы и суд исследуют все доказательства, чтобы установить, действительно ли лицо действовало под реальным физическим принуждением, которое лишило его возможности руководить своими поступками, либо такие утверждения являются попыткой избежать уголовной ответственности.

Именно всестороннее исследование обстоятельств дела позволяет отделить случаи, когда человек стал жертвой физического принуждения, от ситуаций, когда соответствующие доводы используются без достаточных правовых оснований.

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