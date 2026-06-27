У яких випадках фізичний примус звільняє від кримінальної відповідальності — стаття 40 КК України

Фізичний примус у кримінальному праві: коли людина не відповідає за дії, вчинені проти власної волі.

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Українське законодавство визнає, що не в кожній ситуації людина здатна самостійно контролювати свої вчинки. Якщо дії або бездіяльність були вчинені під реальним фізичним примусом, який позбавив можливості діяти за власною волею, кримінальна відповідальність може не наставати. Особливо актуальним це питання стало після початку повномасштабної війни, коли мешканці тимчасово окупованих територій нерідко опиняються під загрозою застосування насильства і змушені виконувати вимоги озброєних осіб. Саме для таких випадків Кримінальний кодекс України передбачає спеціальні правові механізми, які дають змогу оцінити кожну ситуацію з урахуванням усіх її обставин.

Що передбачає стаття 40 Кримінального кодексу України

Положення статті 40 Кримінального кодексу України ґрунтуються на принципі справедливості. Закон визнає, що людина не завжди може повністю контролювати свої вчинки, якщо на неї чинять фізичний примус, пов'язаний із реальною загрозою життю, здоров'ю чи свободі.

Саме тому дія або бездіяльність, вчинена під впливом фізичного примусу, не визнається кримінальним правопорушенням, якщо внаслідок такого примусу особа не могла керувати своїми діями.

Чому ця норма стала особливо актуальною під час війни

Після початку повномасштабної війни значення цієї норми суттєво зросло. На тимчасово окупованих територіях громадяни нерідко опиняються перед вибором між власною безпекою та ризиком бути звинуваченими у співпраці з окупаційною владою.

У таких умовах люди можуть бути змушені виконувати певні дії під тиском озброєних осіб, намагаючись урятувати себе або своїх близьких. Саме в подібних ситуаціях стаття 40 КК України є важливим інструментом правової оцінки обставин справи.

Чи достатньо лише заявити про фізичний примус

Українське кримінальне законодавство виходить не лише з принципу невідворотності покарання, а й із необхідності враховувати реальні життєві обставини, у яких опинилася людина.

Водночас стаття 40 КК України не є універсальним виправданням для будь-яких дій. Самого посилання на фізичний примус недостатньо для автоматичного звільнення від кримінальної відповідальності.

У кожному конкретному випадку правоохоронні органи та суд досліджують усі докази, щоб встановити, чи дійсно особа діяла під реальним фізичним примусом, який позбавив її можливості керувати власними вчинками, або ж такі твердження є спробою уникнути кримінальної відповідальності.

Саме всебічне дослідження обставин справи дає змогу відокремити випадки, коли людина стала жертвою фізичного примусу, від ситуацій, коли відповідні аргументи використовуються без достатніх правових підстав.

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