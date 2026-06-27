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Без ланцюгів і з обов'язковим вигулом: у Польщі готують новий закон для власників собак

17:31, 27 червня 2026
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Власникам заборонять постійно тримати тварин на прив'язі та запровадять нові стандарти їх утримання.
Без ланцюгів і з обов'язковим вигулом: у Польщі готують новий закон для власників собак
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У Польщі триває розгляд законопроєкту, який має значно покращити умови утримання домашніх тварин. Документ уже підтримала нижня палата парламенту — Сейм, а зараз його розглядає Сенат.

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Якщо закон остаточно ухвалять, власникам заборонять постійно тримати собак і котів на прив'язі, а також запровадять нові вимоги до вольєрів, будок і щоденного вигулу собак.

Тварин більше не можна буде постійно тримати на прив'язі

Одне з головних нововведень — заборона постійно тримати собак і котів на ланцюгу або іншій прив'язі.

Водночас закон не забороняє утримувати собак у вольєрах. Однак для цього власники повинні будуть виконувати низку обов'язкових вимог.

Якими мають бути вольєри

Вольєр повинен бути достатньо просторим, щоб собака могла вільно ходити, бігати та поводитися природно.

Крім того:

  • конструкція має бути міцною та безпечною;
  • щонайменше дві стіни повинні пропускати денне світло й забезпечувати постійний доступ свіжого повітря;
  • власник зобов'язаний щодня випускати собаку з вольєра на прогулянку. Її тривалість має відповідати віку, стану здоров'я та потребам тварини.

Якщо собака живе у вольєрі, неопалюваному приміщенні або надворі, їй обов'язково потрібно буде облаштувати утеплену будку. Вона має бути виготовлена з дерева або матеріалів на його основі, захищати від холоду, спеки, дощу та снігу, а також відповідати розмірам тварини.

Мінімальний розмір вольєра визначать окремо

Сам закон не встановлює конкретних розмірів вольєрів.

Ці норми пізніше затвердить Міністерство сільського господарства Польщі. Під час визначення мінімальної площі враховуватимуть:

  • зріст собаки;
  • кількість собак, які утримуються разом;
  • особливі умови для самиць із цуценятами віком до трьох місяців.

Коли прив'язь буде дозволена

Законопроєкт залишає кілька винятків, коли тимчасово використовувати прив'язь буде можна.

Зокрема, це стосується:

  • перевезення тварини;
  • участі у виставках;
  • ветеринарного огляду чи лікування;
  • короткочасного утримання собаки поза місцем її постійного проживання, якщо це не завдає шкоди її здоров'ю та добробуту.

Нові правила також не поширюватимуться на службових собак.

Крім того, вимоги щодо мінімальних розмірів вольєрів не застосовуватимуться до собак у притулках, а також до окремих категорій племінних собак, яких утримують у спеціалізованих розплідниках.

Що ще пропонує Сенат

Під час розгляду законопроєкту сенатори запропонували дві уточнювальні поправки.

Перша стосується самиць, які вигодовують цуценят. Початковий текст можна було витлумачити так, що окрема будка потрібна кожному цуценяті. Сенат запропонував прямо записати, що цуценята до тримісячного віку можуть перебувати разом із матір'ю в одній будці.

Друга поправка пропонує не застосовувати вимоги щодо мінімальної площі вольєрів до пастуших собак, які працюють під час сезонного випасу худоби.

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Польща закон тварини

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