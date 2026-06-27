Без цепей и с обязательным выгулом: в Польше готовят новый закон для владельцев собак

Владельцам запретят постоянно держать животных на привязи и введут новые стандарты их содержания.

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В Польше продолжается рассмотрение законопроекта, который должен значительно улучшить условия содержания домашних животных. Документ уже поддержала нижняя палата парламента — Сейм, а сейчас его рассматривает Сенат.

Если закон окончательно примут, владельцам запретят постоянно держать собак и кошек на привязи, а также введут новые требования к вольерам, будкам и ежедневному выгулу собак.

Животных больше нельзя будет постоянно держать на привязи

Одно из главных нововведений — запрет постоянно держать собак и кошек на цепи или другой привязи.

При этом закон не запрещает содержать собак в вольерах. Однако для этого владельцы должны будут выполнять ряд обязательных требований.

Какими должны быть вольеры

Вольер должен быть достаточно просторным, чтобы собака могла свободно ходить, бегать и вести себя естественным образом.

Кроме того:

конструкция должна быть прочной и безопасной;

как минимум две стены должны пропускать дневной свет и обеспечивать постоянный доступ свежего воздуха;

владелец обязан ежедневно выпускать собаку из вольера на прогулку. Ее продолжительность должна соответствовать возрасту, состоянию здоровья и потребностям животного.

Если собака живет в вольере, неотапливаемом помещении или на открытом воздухе, для нее обязательно нужно будет оборудовать утепленную будку. Она должна быть изготовлена из дерева или материалов на его основе, защищать от холода, жары, дождя и снега, а также соответствовать размерам животного.

Минимальный размер вольера определят отдельно

Сам закон не устанавливает конкретных размеров вольеров.

Эти нормы позднее утвердит Министерство сельского хозяйства Польши. При определении минимальной площади будут учитывать:

рост собаки;

количество собак, содержащихся вместе;

особые условия для самок со щенками в возрасте до трех месяцев.

Когда привязь будет разрешена

Законопроект предусматривает несколько исключений, когда временно использовать привязь будет можно.

В частности, это касается:

перевозки животного;

участия в выставках;

ветеринарного осмотра или лечения;

кратковременного содержания собаки вне места ее постоянного проживания, если это не наносит вреда ее здоровью и благополучию.

Новые правила также не будут распространяться на служебных собак.

Кроме того, требования к минимальным размерам вольеров не будут применяться к собакам в приютах, а также к отдельным категориям племенных собак, которых содержат в специализированных питомниках.

Что еще предлагает Сенат

Во время рассмотрения законопроекта сенаторы предложили две уточняющие поправки.

Первая касается самок, выкармливающих щенков. Первоначальный текст можно было истолковать так, что отдельная будка необходима каждому щенку. Сенат предложил прямо указать, что щенки в возрасте до трех месяцев могут находиться вместе с матерью в одной будке.

Вторая поправка предлагает не применять требования к минимальной площади вольеров к пастушьим собакам, которые используются во время сезонного выпаса скота.

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