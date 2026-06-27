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Засудили на 15 років, але готують апеляцію: на Хмельниччині винесли вирок ґвалтівнику дитини

23:31, 27 червня 2026
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На Хмельниччині суд засудив до 15 років тюрми 45-річного чоловіка, який роками ґвалтував і залякував малолітню падчерку, проте прокуратура вимагає довічного ув'язнення.
Засудили на 15 років, але готують апеляцію: на Хмельниччині винесли вирок ґвалтівнику дитини
фото: прокуратура
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У Хмельницькій області суд виніс вирок 45-річному чоловіку за вчинення розпусних дій та зґвалтування малолітньої дитини. Його засуджено до 15 років позбавлення волі, проте прокурори готують апеляцію, наполягаючи на довічному ув'язненні.

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Як повідомили в прокуратурі, сексуальне насильство над дівчинкою тривало роками. Зловмисник із 2016 року проживав у цивільному шлюбі з матір'ю потерпілої. Свої протиправні дії він розпочав у 2017 році, коли дитині було лише 5 років. У 2020 році, коли дівчинці виповнилося 8 років, вітчим вперше її зґвалтував. Надалі, упродовж 2024–2025 років, він неодноразово вступав із падчеркою в інтимні стосунки, користуючись відсутністю матері вдома.

Знущання продовжувалися навіть після розлучення подружжя. Чоловік запрошував до себе в гості спільну з ексдружиною дитину — молодшого сина, а також потерпілу дівчинку. Поки хлопчик дивився мультфільми в іншій кімнаті, засуджений знову вчиняв сексуальне насильство. Аби приховати злочини, фігурант залякував дитину та погрожував нашкодити їй та її матері. Попри психологічний тиск, дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронних органів.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, що стосуються насильства та розпусних дій проти малолітньої особи. Окрім 15 років ув’язнення, відомості про засудженого буде довічно внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх.

Попри винесений вирок, сторона обвинувачення готує апеляційну скаргу, оскільки наполягатиме на призначенні засудженому довічного позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою без права внесення застави.

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