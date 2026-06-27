Верховний Суд захистив право держслужбовиці на призначення пенсії після реорганізації державного органу

Верховний Суд роз'яснив, що після реорганізації державного органу його правонаступник зобов'язаний видати державному службовцю довідку про заробітну плату для призначення пенсії, якщо саме він перейняв права та обов'язки ліквідованої установи.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув справу №560/6263/24 щодо правомірності відмови податкового органу видати колишній державній службовиці довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця. Суд дійшов висновку, що така відмова є протиправною, та залишив без задоволення касаційну скаргу ДПС.

Фабула справи

Позивачка звернулася до суду з позовом до Головного управління ДПС у Хмельницькій області, в якому просила визнати протиправною відмову у видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсії державного службовця за грудень 2023 року та зобов'язати податковий орган видати відповідні довідки за прирівняною посадою за останнім місцем проходження державної служби відповідно до форм, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України №1-3.

Позивачка зазначила, що працювала в органах Державної податкової служби України з 11 липня 1990 року по 31 березня 2014 року, а останньою посадою була посада головного державного ревізора-інспектора Чемеровецького відділення Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції. Після звільнення вона набула право на пенсійне забезпечення як особа, яка має понад 20 років стажу державної служби.

У січні 2024 року позивачка звернулася до Головного управління ДПС у Хмельницькій області із заявою про видачу довідок про складові заробітної плати за грудень 2023 року за відповідною (прирівняною) посадою.

Листом від 25 січня 2024 року відповідач відмовив у видачі довідок, мотивуючи це тим, що у структурі Головного управління ДПС відсутня посада, до якої можна прирівняти посаду головного державного ревізора-інспектора Чемеровецького відділення Городоцької ОДПІ. Одночасно позивачці було рекомендовано звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Не погодившись із такою відмовою, позивачка звернулася до адміністративного суду, вважаючи, що саме податковий орган як правонаступник ліквідованих органів податкової служби повинен видати необхідні довідки для призначення пенсії.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Хмельницький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Суд виходив із того, що позивачка була звільнена із державної служби ще у 2014 році, а тому застосування для призначення пенсії складових заробітної плати станом на грудень 2023 року, з яких вона не сплачувала страхові внески, суперечило б вимогам статті 37 Закону України «Про державну службу» у редакції, чинній до 1 травня 2016 року. На думку суду першої інстанції, підстав для видачі довідок не було.

Сьомий апеляційний адміністративний суд із такими висновками не погодився. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов. Суд дійшов висновку, що позивачка має право на отримання довідок про складові заробітної плати для призначення пенсії як особа, яка має понад 20 років стажу державної служби та була звільнена до 1 травня 2016 року, а тому відповідач був зобов'язаний видати такі довідки відповідно до Порядку №750 та постанови правління Пенсійного фонду України №1-3.

Правова позиция ВС

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд виходив із того, що спір стосується права колишнього державного службовця на отримання довідок про складові заробітної плати, необхідних для реалізації права на призначення пенсії державного службовця відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» №3723-XII.

Суд зазначив, що пунктами 10 і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» №889-VIII збережено право на призначення пенсії державного службовця окремим категоріям осіб, які на день набрання чинності цим Законом мали необхідний стаж державної служби.

Верховний Суд звернув увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року №622 затверджено Порядок призначення пенсій деяким категоріям осіб, яким визначено механізм реалізації права на пенсію державного службовця. Згодом постановою правління Пенсійного фонду України №1-3 були затверджені форми довідок про складові заробітної плати, які подаються для призначення такої пенсії.

Суд зазначив, що Порядком №750 передбачено механізм визначення посад, прирівняних до посад державної служби, які займали особи до звільнення. Саме на підставі такого механізму державний орган, у якому особа проходила службу або який є його правонаступником, повинен визначити відповідну прирівняну посаду та оформити довідки про складові заробітної плати.

Колегія суддів підкреслила, що відсутність у чинній структурі державного органу посади з ідентичною назвою не звільняє цей орган від обов'язку застосувати механізм прирівняння посад, визначений нормативними актами. Саме для таких випадків законодавством і передбачено процедуру визначення прирівняної посади.

Верховний Суд також врахував сформовану раніше правову позицію щодо аналогічних правовідносин, відповідно до якої видача довідок про складові заробітної плати є необхідною передумовою реалізації права особи на пенсійне забезпечення, а державний орган не вправі відмовити у їх видачі лише з мотивів відсутності аналогічної посади у чинному штатному розписі.

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що Головне управління ДПС у Хмельницькій області безпідставно відмовило позивачці у видачі довідок про складові заробітної плати.

Суд зазначив, що відповідач повинен був визначити прирівняну посаду відповідно до Порядку №750 та оформити довідки за формами, затвердженими постановою правління Пенсійного фонду України №1-3, а не відмовляти у їх видачі з посиланням на відсутність аналогічної посади у своїй структурі.

Колегія суддів наголосила, що право на пенсію державного службовця, гарантоване законодавством, не може бути обмежене внаслідок реорганізації державних органів або зміни їх організаційної структури. Такі обставини не позбавляють особу права отримати документи, необхідні для реалізації права на пенсійне забезпечення.

Верховний Суд дійшов висновку, що постанова суду апеляційної інстанції відповідає вимогам матеріального та процесуального права, правильно застосовує положення Закону України «Про державну службу», Порядку №622, Порядку №750 та постанови правління Пенсійного фонду України №1-3.

За результатами касаційного перегляду Верховний Суд залишив касаційну скаргу Головного управління ДПС у Хмельницькій області без задоволення, а постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду — без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не оскаржується.

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