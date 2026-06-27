Верховный Суд защитил право госслужащей на назначение пенсии после реорганизации государственного органа

Верховный Суд разъяснил, что после реорганизации государственного органа его правопреемник обязан выдать государственному служащему справку о заработной плате для назначения пенсии, если именно он принял права и обязанности ликвидируемого учреждения.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пересмотрел дело №560/6263/24 относительно правомерности отказа налогового органа выдать бывшей государственной служащей справки о составляющих заработной платы для назначения пенсии государственного служащего. Суд пришел к выводу, что такой отказ является противоправным, и оставил без удовлетворения кассационную жалобу ГНС.

Фабула дела

Истец обратилась в суд с иском к Главному управлению ГНС в Хмельницкой области, в котором просила признать противоправным отказ в выдаче справок о заработной плате для назначения пенсии государственного служащего за декабрь 2023 года и обязать налоговый орган выдать соответствующие справки по приравненной должности по последнему месту прохождения государственной службы в соответствии с формами, утвержденными постановлением правления Пенсионного фонда Украины №1-3.

Истец указала, что работала в органах Государственной налоговой службы Украины с 11 июля 1990 года по 31 марта 2014 года, а последней должностью была должность главного государственного ревизора-инспектора Чемеровецкого отделения Городокской объединенной государственной налоговой инспекции. После увольнения она приобрела право на пенсионное обеспечение как лицо, имеющее более 20 лет стажа государственной службы.

В январе 2024 года истец обратилась в Главное управление ГНС в Хмельницкой области с заявлением о выдаче справок о составляющих заработной платы за декабрь 2023 года по соответствующей (приравненной) должности.

Письмом от 25 января 2024 года ответчик отказал в выдаче справок, мотивируя это тем, что в структуре Главного управления ГНС отсутствует должность, к которой можно приравнять должность главного государственного ревизора-инспектора Чемеровецкого отделения Городокской ОГНИ. Одновременно истцу было рекомендовано обратиться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения.

Не согласившись с таким отказом, истец обратилась в административный суд, считая, что именно налоговый орган как правопреемник ликвидированных органов налоговой службы должен выдать необходимые справки для назначения пенсии.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Хмельницкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что истец была уволена с государственной службы еще в 2014 году, а потому применение для назначения пенсии составляющих заработной платы по состоянию на декабрь 2023 года, с которых она не уплачивала страховые взносы, противоречило бы требованиям статьи 37 Закона Украины «О государственной службе» в редакции, действовавшей до 1 мая 2016 года. По мнению суда первой инстанции, оснований для выдачи справок не было.

Седьмой апелляционный административный суд с такими выводами не согласился. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск. Суд пришел к выводу, что истец имеет право на получение справок о составляющих заработной платы для назначения пенсии как лицо, имеющее более 20 лет стажа государственной службы и уволенное до 1 мая 2016 года, а потому ответчик был обязан выдать такие справки в соответствии с Порядком №750 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины №1-3.

Правовая позиция ВС

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд исходил из того, что спор касается права бывшего государственного служащего на получение справок о составляющих заработной платы, необходимых для реализации права на назначение пенсии государственного служащего в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О государственной службе» №3723-XII.

Суд отметил, что пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О государственной службе» №889-VIII сохранено право на назначение пенсии государственного служащего отдельным категориям лиц, которые на день вступления в силу данного Закона имели необходимый стаж государственной службы.

Верховный Суд обратил внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины от 14 сентября 2016 года №622 утвержден Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц, которым определен механизм реализации права на пенсию государственного служащего. Впоследствии постановлением правления Пенсионного фонда Украины №1-3 были утверждены формы справок о составляющих заработной платы, которые подаются для назначения такой пенсии.

Суд отметил, что Порядком №750 предусмотрен механизм определения должностей, приравненных к должностям государственной службы, которые занимали лица до увольнения. Именно на основании такого механизма государственный орган, в котором лицо проходило службу или который является его правопреемником, должен определить соответствующую приравненную должность и оформить справки о составляющих заработной платы.

Коллегия судей подчеркнула, что отсутствие в действующей структуре государственного органа должности с идентичным наименованием не освобождает этот орган от обязанности применить механизм приравнивания должностей, определенный нормативными актами. Именно для таких случаев законодательством и предусмотрена процедура определения приравненной должности.

Верховный Суд также учел ранее сформированную правовую позицию по аналогичным правоотношениям, согласно которой выдача справок о составляющих заработной платы является необходимой предпосылкой реализации права лица на пенсионное обеспечение, а государственный орган не вправе отказать в их выдаче лишь по мотивам отсутствия аналогичной должности в действующем штатном расписании.

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что Главное управление ГНС в Хмельницкой области безосновательно отказало истцу в выдаче справок о составляющих заработной платы.

Суд отметил, что ответчик должен был определить приравненную должность в соответствии с Порядком №750 и оформить справки по формам, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины №1-3, а не отказывать в их выдаче со ссылкой на отсутствие аналогичной должности в своей структуре.

Коллегия судей подчеркнула, что право на пенсию государственного служащего, гарантированное законодательством, не может быть ограничено вследствие реорганизации государственных органов или изменения их организационной структуры. Такие обстоятельства не лишают лицо права получить документы, необходимые для реализации права на пенсионное обеспечение.

Верховный Суд пришел к выводу, что постановление суда апелляционной инстанции соответствует требованиям материального и процессуального права, правильно применяет положения Закона Украины «О государственной службе», Порядка №622, Порядка №750 и постановления правления Пенсионного фонда Украины №1-3.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу Главного управления ГНС в Хмельницкой области без удовлетворения, а постановление Седьмого апелляционного административного суда — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

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