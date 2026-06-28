ВВК признала годным к службе: что делать, если вы не согласны с решением
Если военно-врачебная комиссия признала человека годным к военной службе, но состояние его здоровья, по мнению самого человека и имеющихся медицинских документов, свидетельствует об обратном, такое решение можно обжаловать. Законодательство предусматривает механизм пересмотра заключений ВВК, а в случае несогласия с результатом — возможность обращения в суд.
Как обжаловать решение ВВК
Граждане не обязаны соглашаться с заключением военно-врачебной комиссии, если, по их мнению, оно не соответствует реальному состоянию здоровья.
Для пересмотра решения необходимо подать жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию с требованием пересмотреть постановление.
К жалобе необходимо приложить:
- копию постановления ВВК;
- все медицинские документы, подтверждающие диагноз и состояние здоровья.
Подать документы можно лично либо отправить ценным письмом через «Укрпошту» с описью вложения.
Что происходит после подачи жалобы
После рассмотрения жалобы человека могут направить на повторный или контрольный медицинский осмотр. По его результатам военно-врачебная комиссия принимает новое решение относительно состояния здоровья.
Если гражданин не согласен с решением региональной ВВК, он имеет право обжаловать его в Центральную военно-врачебную комиссию.
Можно ли обратиться в суд
В случае несогласия с решением Центральной военно-врачебной комиссии следующим этапом является обращение в суд.
В то же время суд не определяет состояние здоровья человека вместо врачей. Его полномочия заключаются в проверке того, была ли соблюдена процедура принятия решения военно-врачебной комиссией и не были ли при ее проведении нарушены права гражданина.
Заключение военно-врачебной комиссии не всегда является окончательным, а действующее законодательство предусматривает возможность его пересмотра в административном и судебном порядке.
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