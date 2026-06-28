ВВК признала годным к службе: что делать, если вы не согласны с решением

Куда обращаться, если заключение военно-врачебной комиссии не соответствует вашему состоянию здоровья.

Иллюстративное фото, источник - zmist.pl.ua

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Если военно-врачебная комиссия признала человека годным к военной службе, но состояние его здоровья, по мнению самого человека и имеющихся медицинских документов, свидетельствует об обратном, такое решение можно обжаловать. Законодательство предусматривает механизм пересмотра заключений ВВК, а в случае несогласия с результатом — возможность обращения в суд.

Как обжаловать решение ВВК

Граждане не обязаны соглашаться с заключением военно-врачебной комиссии, если, по их мнению, оно не соответствует реальному состоянию здоровья.

Для пересмотра решения необходимо подать жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию с требованием пересмотреть постановление.

К жалобе необходимо приложить:

копию постановления ВВК;

все медицинские документы, подтверждающие диагноз и состояние здоровья.

Подать документы можно лично либо отправить ценным письмом через «Укрпошту» с описью вложения.

Что происходит после подачи жалобы

После рассмотрения жалобы человека могут направить на повторный или контрольный медицинский осмотр. По его результатам военно-врачебная комиссия принимает новое решение относительно состояния здоровья.

Если гражданин не согласен с решением региональной ВВК, он имеет право обжаловать его в Центральную военно-врачебную комиссию.

Можно ли обратиться в суд

В случае несогласия с решением Центральной военно-врачебной комиссии следующим этапом является обращение в суд.

В то же время суд не определяет состояние здоровья человека вместо врачей. Его полномочия заключаются в проверке того, была ли соблюдена процедура принятия решения военно-врачебной комиссией и не были ли при ее проведении нарушены права гражданина.

Заключение военно-врачебной комиссии не всегда является окончательным, а действующее законодательство предусматривает возможность его пересмотра в административном и судебном порядке.

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