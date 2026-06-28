  1. В Украине

ВВК признала годным к службе: что делать, если вы не согласны с решением

11:13, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Куда обращаться, если заключение военно-врачебной комиссии не соответствует вашему состоянию здоровья.
ВВК признала годным к службе: что делать, если вы не согласны с решением
Иллюстративное фото, источник - zmist.pl.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если военно-врачебная комиссия признала человека годным к военной службе, но состояние его здоровья, по мнению самого человека и имеющихся медицинских документов, свидетельствует об обратном, такое решение можно обжаловать. Законодательство предусматривает механизм пересмотра заключений ВВК, а в случае несогласия с результатом — возможность обращения в суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как обжаловать решение ВВК

Граждане не обязаны соглашаться с заключением военно-врачебной комиссии, если, по их мнению, оно не соответствует реальному состоянию здоровья.

Для пересмотра решения необходимо подать жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию с требованием пересмотреть постановление.

К жалобе необходимо приложить:

  • копию постановления ВВК;
  • все медицинские документы, подтверждающие диагноз и состояние здоровья.

Подать документы можно лично либо отправить ценным письмом через «Укрпошту» с описью вложения.

Что происходит после подачи жалобы

После рассмотрения жалобы человека могут направить на повторный или контрольный медицинский осмотр. По его результатам военно-врачебная комиссия принимает новое решение относительно состояния здоровья.

Если гражданин не согласен с решением региональной ВВК, он имеет право обжаловать его в Центральную военно-врачебную комиссию.

Можно ли обратиться в суд

В случае несогласия с решением Центральной военно-врачебной комиссии следующим этапом является обращение в суд.

В то же время суд не определяет состояние здоровья человека вместо врачей. Его полномочия заключаются в проверке того, была ли соблюдена процедура принятия решения военно-врачебной комиссией и не были ли при ее проведении нарушены права гражданина.

Заключение военно-врачебной комиссии не всегда является окончательным, а действующее законодательство предусматривает возможность его пересмотра в административном и судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ВВК военнообязанный воинский учет военная служба медосмотр

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]