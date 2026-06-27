Во Львовской области задержали мужчину за поругание над мемориалом жертвам нацистской оккупации

Правоохранители задержали жителя Дрогобыча, повредившего мемориал жертвам немецкой оккупации.

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В Дрогобыче правоохранители установили мужчину, которого подозревают в повреждении мемориала «Жертвам немецкой оккупации 1941–1944 годов». По данным полиции, акт вандализма произошел на улице Ковальской.

О происшествии полицейские узнали во время мониторинга социальных сетей, где было опубликовано видео инцидента. На записи видно, как неизвестный толкает металлическую скульптуру Матери, являющуюся частью мемориального комплекса, в результате чего она падает.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовной полиции и патрульные Дрогобычского районного отдела полиции.

Правоохранители установили личность мужчины, причастного к повреждению памятника. Им оказался 32-летний житель Дрогобыча. По предварительным данным, он совершил правонарушение из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Поврежденная скульптура входит в состав Мемориала памяти жертв немецкой оккупации 1941–1944 годов, который в Дрогобыче также известен под названиями «Скорбящая мать» и «Стена плача». Мемориал установлен на месте массовых расстрелов мирных жителей, происходивших во время нацистской оккупации города.

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