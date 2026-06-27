На Львівщині затримали чоловіка за наругу над меморіалом жертвам нацистської окупації

Правоохоронці затримали жителя Дрогобича, який пошкодив меморіал жертвам німецької окупації.

фото: поліція

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У Дрогобичі правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні меморіалу «Жертвам німецької окупації 1941–1944 років». За даними поліції, акт вандалізму стався на вулиці Ковальській.

Про подію поліцейські дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де було оприлюднено відео інциденту. На записі видно, як невідомий штовхає металеву скульптуру Матері, яка є частиною меморіального комплексу, внаслідок чого вона падає.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції та патрульні Дрогобицького районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до пошкодження пам'ятника. Ним виявився 32-річний житель Дрогобича. За попередніми даними, він вчинив правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіка затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Пошкоджена скульптура входить до складу Меморіалу пам'яті жертв німецької окупації 1941–1944 років, який у Дрогобичі також відомий під назвами «Скорботна мати» та «Стіна плачу». Меморіал встановлено на місці масових розстрілів мирних жителів, які відбувалися під час нацистської окупації міста.

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