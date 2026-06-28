ВЛК визнала придатним ло служби: що робити, якщо ви не згодні з рішенням

Куди звертатися, якщо висновок військово-лікарської комісії не відповідає вашому стану здоров'я.

Ілюстративне фото, джерело - zmist.pl.ua

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Якщо військово-лікарська комісія визнала людину придатною до військової служби, але її стан здоров'я, на думку самої особи та наявних медичних документів, свідчить про інше, таке рішення можна оскаржити. Законодавство передбачає механізм перегляду висновків ВЛК, а у разі незгоди з результатом – можливість звернення до суду.

Як оскаржити рішення ВЛК

Громадяни не зобов'язані погоджуватися з висновком військово-лікарської комісії, якщо він, на їхню думку, не відповідає реальному стану здоров'я.

Для перегляду рішення необхідно подати скаргу до вищої військово-лікарської комісії з вимогою переглянути постанову.

До скарги потрібно додати:

копію постанови ВЛК;

усі медичні документи, які підтверджують діагноз і стан здоров'я.

Подати документи можна особисто або надіслати цінним листом через «Укрпошту» з описом вкладення.

Що відбувається після подання скарги

Після розгляду скарги особу можуть направити на повторний або контрольний медичний огляд. За його результатами військово-лікарська комісія ухвалює нове рішення щодо стану здоров'я.

Якщо громадянин не погоджується з рішенням регіональної ВЛК, він має право оскаржити його до Центральної військово-лікарської комісії.

Чи можна звернутися до суду

У разі незгоди з рішенням Центральної військово-лікарської комісії наступним етапом є звернення до суду.

Водночас суд не визначає стан здоров'я особи замість лікарів. Його повноваження полягають у перевірці того, чи було дотримано процедуру ухвалення рішення військово-лікарською комісією та чи не були під час її проведення порушені права громадянина.

Висновок військово-лікарської комісії не завжди є остаточним, а чинне законодавство передбачає можливість його перегляду в адміністративному та судовому порядку.

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