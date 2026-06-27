Осудили на 15 лет, но готовят апелляцию: в Хмельницкой области вынесли приговор насильнику ребенка

В Хмельницкой области суд приговорил к 15 годам тюрьмы 45-летнего мужчину, который годами насиловал и запугивал малолетнюю падчерицу, однако прокуратура требует пожизненного заключения.

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В Хмельницкой области суд вынес приговор 45-летнему мужчине за совершение развратных действий и изнасилование малолетнего ребенка. Он приговорен к 15 годам лишения свободы, однако прокуроры готовят апелляцию, настаивая на пожизненном заключении.

Как сообщили в прокуратуре, сексуальное насилие над девочкой продолжалось годами. Злоумышленник с 2016 года проживал в гражданском браке с матерью потерпевшей. Свои противоправные действия он начал в 2017 году, когда ребенку было всего 5 лет. В 2020 году, когда девочке исполнилось 8 лет, отчим впервые ее изнасиловал. В дальнейшем, на протяжении 2024–2025 годов, он неоднократно вступал с падчерицей в интимные отношения, пользуясь отсутствием матери дома.

Издевательства продолжались даже после расставания супругов. Мужчина приглашал к себе в гости общего с экс-женой ребенка — младшего сына, а также потерпевшую девочку. Пока мальчик смотрел мультфильмы в другой комнате, осужденный снова совершал сексуальное насилие. Чтобы скрыть преступления, фигурант запугивал ребенка и угрожал навредить ей и ее матери. Несмотря на психологическое давление, девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся насилия и развратных действий против малолетнего лица. Кроме 15 лет заключения, сведения об осужденном будут пожизненно внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Несмотря на вынесенный приговор, сторона обвинения готовит апелляционную жалобу, поскольку будет настаивать на назначении осужденному пожизненного лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей без права внесения залога.

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