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Працівникам можуть офіційно додати вихідні: за яких умов це законно

07:18, 28 червня 2026
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Українське законодавство дозволяє підприємствам запроваджувати додаткові вихідні.
Працівникам можуть офіційно додати вихідні: за яких умов це законно
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Чи може роботодавець офіційно запровадити для працівників додаткові вихідні дні та чи вплине це на заробітну плату? Українське законодавство дозволяє підприємствам створювати більш сприятливі умови праці, ніж мінімально встановлені державою.

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Зокрема, роботодавці можуть скоротити тривалість робочого часу або надати працівникам додаткові вихідні, однак такі рішення мають бути належним чином оформлені та не повинні порушувати трудові права працівників.

Чи може підприємство встановлювати додаткові вихідні дні

Підприємство дійсно може встановлювати для працівників додаткові вихідні дні.

Законодавство передбачає, що підприємства та організації під час укладення колективного договору мають право встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством. Наразі загальна норма становить 40 годин на тиждень.

Таке скорочення робочого часу здійснюється за рахунок власних коштів роботодавця.

Як оплачують роботу при скороченому робочому часі

Якщо на підприємстві запроваджено скорочену тривалість робочого часу, працівник отримує заробітну плату в розмірі повної тарифної ставки або повного посадового окладу.

Іншими словами, зменшення норми робочого часу в цьому випадку не призводить до зменшення розміру оплати праці.

Коли зарплата може бути меншою

Водночас скорочений робочий час не слід плутати з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем.

Якщо працівникові встановлено неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, оплата праці здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Що варто знати працівникам і роботодавцям

Додаткові вихідні дні є законним механізмом покращення балансу між роботою та особистим життям працівників. Однак їх запровадження потребує належного правового оформлення, зокрема закріплення відповідних умов у колективному договорі, а також чітких і прозорих правил щодо організації робочого часу та оплати праці. Це дозволяє роботодавцю створити більш комфортні умови праці без порушення вимог трудового законодавства.

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Держпраці трудові відносини

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