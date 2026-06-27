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На Полтавщині під час бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29: пілот вижив

13:55, 27 червня 2026
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Зв'язок із винищувачем було втрачено під час виконання бойового завдання, пілот катапультувався.
На Полтавщині під час бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29: пілот вижив
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У ніч на 27 червня 2026 року на Полтавщині під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України. Пілот зміг успішно катапультуватися, після чого вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою.

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Про це повідомило Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

За офіційною інформацією, зв’язок із літаком було втрачено вночі 27 червня. У Повітряних силах підтвердили втрату винищувача.

Водночас український льотчик успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та був оперативно доставлений до медичного закладу для обстеження й надання необхідної допомоги.

Причини та обставини втрати літака наразі встановлюються. Інших деталей у Повітряних силах поки не повідомили.

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Полтава війна авіація повітря

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