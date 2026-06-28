Работникам могут официально добавить выходные: при каких условиях это законно
Может ли работодатель официально ввести для работников дополнительные выходные дни и повлияет ли это на размер заработной платы? Украинское законодательство позволяет предприятиям создавать более благоприятные условия труда, чем минимально установленные государством.
В частности, работодатели могут сократить продолжительность рабочего времени или предоставить работникам дополнительные выходные дни, однако такие решения должны быть надлежащим образом оформлены и не должны нарушать трудовые права работников.
Может ли предприятие устанавливать дополнительные выходные дни
Предприятие действительно может устанавливать для работников дополнительные выходные дни.
Законодательство предусматривает, что предприятия и организации при заключении коллективного договора имеют право установить меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено законодательством. В настоящее время общая норма составляет 40 часов в неделю.
Такое сокращение рабочего времени осуществляется за счет собственных средств работодателя.
Как оплачивается работа при сокращенном рабочем времени
Если на предприятии введена сокращенная продолжительность рабочего времени, работник получает заработную плату в размере полной тарифной ставки или полного должностного оклада.
Иными словами, уменьшение нормы рабочего времени в этом случае не приводит к уменьшению размера оплаты труда.
Когда зарплата может быть меньше
В то же время сокращенное рабочее время не следует путать с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей.
Если работнику установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, оплата труда производится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выработки.
Что стоит знать работникам и работодателям
Дополнительные выходные дни являются законным механизмом улучшения баланса между работой и личной жизнью работников. Однако их введение требует надлежащего правового оформления, в частности закрепления соответствующих условий в коллективном договоре, а также четких и прозрачных правил организации рабочего времени и оплаты труда. Это позволяет работодателю создать более комфортные условия труда без нарушения требований трудового законодательства.
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