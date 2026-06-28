  1. В Украине

Работникам могут официально добавить выходные: при каких условиях это законно

07:18, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинское законодательство позволяет предприятиям вводить дополнительные выходные дни.
Работникам могут официально добавить выходные: при каких условиях это законно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Может ли работодатель официально ввести для работников дополнительные выходные дни и повлияет ли это на размер заработной платы? Украинское законодательство позволяет предприятиям создавать более благоприятные условия труда, чем минимально установленные государством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, работодатели могут сократить продолжительность рабочего времени или предоставить работникам дополнительные выходные дни, однако такие решения должны быть надлежащим образом оформлены и не должны нарушать трудовые права работников.

Может ли предприятие устанавливать дополнительные выходные дни

Предприятие действительно может устанавливать для работников дополнительные выходные дни.

Законодательство предусматривает, что предприятия и организации при заключении коллективного договора имеют право установить меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено законодательством. В настоящее время общая норма составляет 40 часов в неделю.

Такое сокращение рабочего времени осуществляется за счет собственных средств работодателя.

Как оплачивается работа при сокращенном рабочем времени

Если на предприятии введена сокращенная продолжительность рабочего времени, работник получает заработную плату в размере полной тарифной ставки или полного должностного оклада.

Иными словами, уменьшение нормы рабочего времени в этом случае не приводит к уменьшению размера оплаты труда.

Когда зарплата может быть меньше

В то же время сокращенное рабочее время не следует путать с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей.

Если работнику установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, оплата труда производится пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выработки.

Что стоит знать работникам и работодателям

Дополнительные выходные дни являются законным механизмом улучшения баланса между работой и личной жизнью работников. Однако их введение требует надлежащего правового оформления, в частности закрепления соответствующих условий в коллективном договоре, а также четких и прозрачных правил организации рабочего времени и оплаты труда. Это позволяет работодателю создать более комфортные условия труда без нарушения требований трудового законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]