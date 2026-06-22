Кілька годин на підготовку розгляду недостатньо для справедливого суду: як справа про дрібне хуліганство опинилася в ЄСПЛ.

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Європейський суд з прав людини встановив порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини у справі «AVRAMYCH v. UKRAINE», дійшовши висновку, що заявник не мав достатнього часу та можливостей для підготовки свого захисту у справі про адміністративне правопорушення, розглянутій упродовж кількох годин.

Обставини справи

До Європейського суду з прав людини звернувся громадянин України 1975 року. Він скаржився на порушення права на захист у провадженні щодо адміністративного правопорушення, пов’язаного з дрібним хуліганством.

За даними справи, заявник прибув до Тиврівського міського суду 7 лютого 2017 року. Він мав намір отримати доступ до матеріалів цивільного провадження, яке безпосередньо його не стосувалося. Однак, після відмови заявник почав емоційно реагувати. Як встановлено національними органами, вигукував нецензурні вислови, грюкав дверима та порушував порядок у приміщенні суду, що було кваліфіковано як дрібне хуліганство. У той же день близько 16:00 працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення. Заявника було поміщено під адміністративний арешт.

Уже приблизно о 19:00 суд першої інстанції ухвалив рішення про визнання його винним та призначив покарання у вигляді шести діб адміністративного арешту з негайним виконанням.

Після відбуття адміністративного стягнення заявник подав апеляційну скаргу. Вінницький обласний апеляційний суд відхилив скаргу, як необґрунтовану.

Додамо, що відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство полягає у нецензурній лайці в громадських місцях, образливому чіплянні до громадян та інших подібних діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Розгляд справи у ЄСПЛ

Заявник вважав, що його право на справедливий суд було порушено, оскільки справу розглянули занадто швидко і в нього не було достатньо часу, щоб підготуватися до захисту.

Водночас, Національні органи заперечували наявність порушення, стверджуючи, що провадження стосувалося простого адміністративного правопорушення, яке не вимагало складної підготовки. Також зазначалося, що заявник мав можливість подати апеляцію, що, на думку Уряду, компенсувало будь-які процесуальні недоліки першої інстанції.

Європейський суд насамперед нагадав загальні принципи статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до яких кожен має право мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту.

Суд звернув увагу, що у цій справі між моментом складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесенням судового рішення минуло лише кілька годин. Такий надзвичайно стислий часовий проміжок фактично виключав можливість повноцінної підготовки до захисту.

ЄСПЛ також послався на свою усталену практику щодо України у подібних справах, де Суд уже встановлював системні проблеми із забезпеченням процесуальних гарантій у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються у прискореному порядку.

У рішенні підкреслено, що навіть якщо справа не є складною за фактичними обставинами, це не звільняє державу від обов’язку забезпечити мінімальні стандарти справедливого процесу. Заявник повинен мати реальну, а не формальну можливість підготувати захист. Також Суд зауважив, що подальший апеляційний розгляд не усунув порушення, оскільки на момент його проведення заявник уже відбув призначене адміністративне стягнення у вигляді арешту. Таким чином, апеляція не могла відновити порушені гарантії.

З огляду на це, Європейський суд з прав людини встановив порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у зв’язку з відсутністю у заявника достатнього часу та можливостей для підготовки захисту. Крім того, заявник вимагав компенсацію моральної шкоди у розмірі 10 000 євро. Однак Суд відмовив у її присудженні, зазначивши, що сам факт встановлення порушення є достатньою справедливою сатисфакцією.

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